नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुरनगर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांसाबेल तहसील क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाली तीन महत्वपूर्ण सड़कों का भूमिपूजन किया गया।

क्षेत्रीय विधायक एवं सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय की उपस्थिति में विधिवत भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ।इससे पहले अतिथियों के आगमन में ग्रामीणों ने आदिवासी कर्मा नृत्य कर उनका भव्य स्वागत किया। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के अनेक गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

इन तीन सड़कों का होगा निर्माण भूमिपूजन के तहत पहली सड़क सेमरकछार भट्टीटोली से लपई पहुंच मार्ग की है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 2 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। दूसरी सड़क मुख्य मार्ग बाम्हनमुंडा पहुंच मार्ग है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।वहीं तीसरी सड़क गेडरटोली जामुंडा-कटंगखार पहुंच मार्ग है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह भी पढ़ें- अंबिकापुर में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कबरा हाथी का वीडियो बनाने या ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रहा क्षेत्र का विकास – गोमती साय इस अवसर पर विधायक गोमती साय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति मिल रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बहुप्रतीक्षित मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।