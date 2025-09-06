नाबालिग के प्यार में पागल हुई महिला... किडनैप कर ले गई तेलंगाना, फिर किया शारीरिक शोषण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। सत्रह वर्षीय किशोर के अपहरण और शारीरिक शोषण करने के आरोप में 25 वर्षीय महिला को जशपुर पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। मामला जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र का है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को पीड़ित किशोर के स्वजन ने कोतबा चौकी में आरोपित महिला द्वारा उसके अपहरण किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
शिकायत पर आरोपित महिला के विरूद्व बीएनएस की धारा 137 (2) के अंर्तगत अपराध पंजीबद्व कर मामले की जांच शुरू की। किशोर को बरामद करने के लिए पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ मुखबिर को सक्रिय किया। इस बीच पुलिस को पीड़ित किशोर के स्वजनों से सूचना मिली कि वह तेलंगाना में कहीं है। टेक्निकल टीम के सहयोग से किशोर और आरोपित महिला का लोकेशन ट्रेस करते हुए कोतबा पुलिस की टीम तेलंगाना के मलकााजगिरी जिले के मेडचल पहुंची।
स्थानीय पुलिस के सहयोग से जशपुर पुलिस की टीम ने आरोपित महिला के घर में छापामार कर किशोर को संरक्षित किया और आरोपित महिला के साथ लेकर जशपुर पहुंची। यहां पूछताछ में किशोर ने बताया कि आरोपित महिला उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ तेलंगाना ले आई थी। यहां आरोपिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाएं थे। बयान के आधार पर पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपिता के विरूद्व बीएनएस की धारा 137 (2) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंर्तगत अपराध पंजीबद्व किया है।
‘किशोर को शादी का झांसा देकर अपहरण व शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपित महिला को गिरफ्तार कर,न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।’ शशि मोहन सिंह,एसएसपी,जशपुर।