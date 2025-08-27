मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अद्भुत! छत्तीसगढ़ के इस शिव मंदिर में दो पैरों पर खड़े होकर भालू ने बजाई घंटी

    छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भालू मंदिर की घंटी बजाता नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भालू दो पैरों पर खड़ा है और शिव मंदिर की घंटी बजाता है। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:40:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:41:07 PM (IST)
    अद्भुत! छत्तीसगढ़ के इस शिव मंदिर में दो पैरों पर खड़े होकर भालू ने बजाई घंटी
    भालू ने शिव मंदिर में बजाई घंटी

    HighLights

    1. कांकेर में भालू ने 2 पैरों पर खड़े होकर बजायी घंटी
    2. भालू के शिव मंदिर में घंटी बजाने का वीडियो वायरल
    3. सिंगारभाट पुलिस लाइन में के मंदिर में पहुंचा भालू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिला मुख्यालय व आसपास गांवों में भालू, तेंदुआ, हाथी और अजगर की मौजूदगी की खबर लगातार मिल रही है। इसी तरह शहर के समीपस्थ ग्राम सिंगारभाट पुलिस लाइन में बीती रात एक भालू का वीडियो वायरल हो रहा है।

    इसमें पुलिस लाइन में बने शिव मंदिर में एक भालू आया और दो पैरों पर खड़ा होकर मंदिर का घंटी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह भालू रहवासी इलाके तक पहुंचने से कभी भी हादसा होने का भय भी बना है।

    हालांकि लोगों के आवाज निकालने पर भालू वहां से चला गया। भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दो पैरों पर खड़े होकर मंदिर की घंटी बजाते भालू का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जिसे लेकर वन विभाग की ओर से भी प्रतिक्रिया आयी है।

    चमत्कारी मंदिर: जहां भालू करते हैं देवी की पूजा

    छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, घूंचापाली गांव के पास स्थित चंडी देवी मंदिर एक अनोखी घटना के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर शाम भालुओं के एक परिवार के लिए भी पूजा का स्थान है।

    यह डेढ़ सौ साल पुराना मंदिर, जो एक पहाड़ी पर बना है, अपनी प्राकृतिक प्रतिमा और विशेष मान्यताओं के लिए जाना जाता है। हर शाम, एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ मंदिर में आती है। वे शांति से आरती में शामिल होते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर जंगल में वापस लौट जाते हैं।

    यह भी पढ़ें- बस्तर में बारिश का कहर... दंतेश्वरी माता के दर्शन करने आया तमिलनाडु का परिवार कार सहित बहा, सभी की मौत

    यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो घंटों इंतजार करते हैं ताकि वे इन अनोखे भक्तों की एक झलक देख सकें। भालुओं का यह भक्ति भाव, प्रकृति और आध्यात्म के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता दिखाता है।

    इस पूरे घटना क्रम को लेकर कांकेर जिला के वन अधिकारी ने कहा कि-

    भालू विचरण की सूचना मिली है वहां पर लोगों को सतर्क रहने कहा गया है।

    -रौनक गोयल, डीएफओ, कांकेर।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.