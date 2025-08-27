अद्भुत! छत्तीसगढ़ के इस शिव मंदिर में दो पैरों पर खड़े होकर भालू ने बजाई घंटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिला मुख्यालय व आसपास गांवों में भालू, तेंदुआ, हाथी और अजगर की मौजूदगी की खबर लगातार मिल रही है। इसी तरह शहर के समीपस्थ ग्राम सिंगारभाट पुलिस लाइन में बीती रात एक भालू का वीडियो वायरल हो रहा है।

इसमें पुलिस लाइन में बने शिव मंदिर में एक भालू आया और दो पैरों पर खड़ा होकर मंदिर का घंटी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह भालू रहवासी इलाके तक पहुंचने से कभी भी हादसा होने का भय भी बना है।