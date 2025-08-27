बस्तर में बारिश का कहर... दंतेश्वरी माता के दर्शन करने आया तमिलनाडु का परिवार कार सहित बहा, सभी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। बस्तर संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। छोटे-छोटे नाले भी सड़कों के ऊपर से बह रहे हैं। ऐसे ही एक नाले में कार के बह जाने से एक परिवार के 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है।

यह घटना मंगलवार की बताई जा रहा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कार तमिलनाडु नंबर की थी। परिवार भी तमिलनाडू का ही है, जो जगदलपुर में दंतेश्वरी माता के दर्शन करने आया था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 8 बजे दंतेवाड़ा से दर्शन कर जगदलपुर की ओर कार में सवार होकर एक दंपती दो बच्चों संग जा रहे थे।

चालक ने नहीं मानी ग्रामीणों की बात

कुटुमसर गुफा के पास एक नाला उफान पर था बहाव तेज था, ग्रामीणों ने रोकने की भी कोशिश की लेकिन चालक ने कार निकालने का प्रयास किया इस बीच कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। वाहन चालक गाड़ी से कूद गया जिसे ग्रामीणों ने बचा लिया। लेकिन इस बीच पति - पत्नी और दो बच्चे नालें में बह गए। दरभा पुलिस ने चारों के शव बरामद कर लिए। पीएम के लिए डिमरापाल अस्पताल भेजा गया। और परिजन को सूचित कर दिया गया।

पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 30 झीरम घाटी में कई जगहों पर पहाड़ियों का पानी आ गया। कुटुमसर जंक्शन के पास नाले ने अचानक तेज बहाव के साथ जल भराव हो गया। इसमें तमिलनाडु की एक स्विफ्ट कार बह गई। ग्रामीणों ने चालक को बचा लिया लेकिन कार बहने के कारण पति - पत्नी समेत दो बच्चों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए। परिजनों को सूचित कर दिया गया।