हाईवा गुजरते ही धंसा पुल, कांकेर जिले में 100 गांवों का संपर्क टूटा

नईदुनिया न्यूज, अंतागढ़। ग्राम पंचायत गुमझीर के पास मंगलवार सुबह हाईवा ट्रक के गुजरने के बाद जर्जर पुल धंस गया। इससे आमाबेड़ा तहसील क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया और 100 से अधिक गांवों का सीधा संपर्क कांकेर से टूट गया।

मुख्यमंत्री बस सेवा और टैक्सी संचालन प्रभावित हैं। कुछ ग्रामीण जोखिम उठाकर दोपहिया वाहनों से पुल पार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी पुल धंस गया था, नहीं हुआ स्थाई समाधान ग्रामीणों के अनुसार, तीन से चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण हुआ था। पिछले वर्ष भी पुल धंस गया था। तब ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने जनसहयोग से इसे आवागमन योग्य बनाया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से पुल फिर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे मरीजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।