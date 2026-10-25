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कांकेर में दो नए मार्गों पर बस सेवा शुरू, 40 से अधिक गांवों को मिलेगी सुविधा, परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

कांकेर जिले के 40 से अधिक गांवों को नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने का रास्ता खुल गया है।

By Satish PandeyEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 11:16:30 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 11:16:30 PM (IST)
कांकेर में दो नए मार्गों पर बस सेवा शुरू, 40 से अधिक गांवों को मिलेगी सुविधा, परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
परिवहन मंत्री ने बसों को दिखाई हरी झंडी , फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. कांकेर जिले में लोगों को मिलेगी सुविधा
  2. दो नए मार्गों पर बस सेवा की शुरुआत
  3. परिवहन मंत्री ने बसों को दिखाई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। कांकेर जिले के 40 से अधिक गांवों को नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने का रास्ता खुल गया है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को भानुप्रतापपुर-कोरर और भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ मार्ग पर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इससे वनांचल के ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, हाट-बाजार और शासकीय कार्यों के लिए आवागमन में सहूलियत मिलेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

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जनता की सेवा के लिए तत्पर- विधायक

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से उन गांवों को भी नियमित परिवहन सुविधा मिल रही है, जहां पहले बसें नहीं चलती थीं। इससे ग्रामीणों की विकासखंड मुख्यालय, अस्पताल और विद्यालय तक पहुंच आसान होगी।

कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे।


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