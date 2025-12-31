मेरी खबरें
    कांकेर में मतांतरित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को पद से हटाने की मांग, विरोध में उतरे तीन गांव के आदिवासी

    Roman Tiwari
    Wed, 31 Dec 2025 06:05:44 AM (IST)
    मतांतरितों को पद से हटाने के लिए ग्राम सभा

    1. ग्रामीणों ने ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
    2. सरपंच ने कहा- एक हफ्ते में नहीं हटाया, तो बच्चों को भेजना बंद कर देंगे
    3. भैंसमुडी, पुसागांव और परवी गांव में मतांतरण के विरोध में उतरे आदिवासी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिले के आदिवासी अंचलों में मतांतरण को लेकर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। अब यह विरोध आंगनबाड़ी और मितानिन तक पहुंच गया है। भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम परवी में ग्रामसभा ने मतांतरित आंगनबाड़ी सहायिका और मितानिन को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।

    इससे पहले पुसागांव और भैंसमुडी में भी इसी तरह की मांग उठ चुकी है, जबकि बड़ेतेवड़ा में मतांतरित व्यक्ति के शव दफनाने के मामले ने हिंसक रूप ले लिया था।

    जिला कलेक्टर को दी जानकारी

    मंगलवार को ग्राम परवी में आयोजित ग्रामसभा में मतांतरित आंगनबाड़ी सहायिका और मितानिनों को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मतांतरित परिवारों के विरुद्ध ग्राम और पंचायत स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी कलेक्ट्रेट को दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मतांतरण के बावजूद गोंड़ परिवारों द्वारा आरक्षण सहित शासकीय सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाए।


    सरपंच राजेंद्र ध्रुव ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर संबंधित कर्मियों को पद से नहीं हटाया गया, तो बच्चे आंगनबाड़ी नहीं भेजे जाएंगे। ग्रामसभा कार्रवाई पंजी में आंगनबाड़ी सहायिका फुलबती मंडावी और मितानिन पारबती कोमरा को हटाने का प्रस्ताव दर्ज है।

    वहीं दो दिसंबर 2025 को मतांतरित ग्रामीण राजकुमार को दिया गया वन अधिकार पट्टा भी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, क्योंकि इसके जारी होने के समय उसने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था, जबकि अब वह गांव की व्यवस्था और परंपराओं को नहीं मान रहा है।

    ग्राम परवी में सात परिवार मतांतरित

    ग्राम पंचायत परवी में लगभग सात परिवार मतांतरित हो चुके हैं। इनमें से कुछ परिवार पिछले दस वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि कुछ ने चार से पांच वर्ष पूर्व मतांतरण किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परिवार गांव की परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे आदिवासी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

    इसी कारण विरोध तेज हो गया है। अंदरूनी गांवों में लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें मतांतरित परिवारों से मूल धर्म में वापसी को लेकर चर्चा की जा रही है।

    ग्रामीणों को आशंका- बच्चों का करा देंगे मतांतरण

    नरहरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा के आश्रित ग्राम भैंसमुडी, पुसागांव और परवी में मतांतरित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन को हटाने की मांग उठी है। भैंसमुडी में पिछले माह इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था, हालांकि प्रशासन ने इस पर कोई पहल नहीं की है। पुसागांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका, जबकि परवी में मितानिन और आंगनबाड़ी सहायिका के मतांतरण की बात सामने आई है।

    विरोध के चलते ग्रामीणों ने पहले बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से इन्कार कर दिया था, हालांकि बाद में निर्णय बदलते हुए सोमवार से बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना शुरू कर दिया। पालकों का कहना है कि उन्हें आशंका है कि बच्चों को बहकाकर उनका मतांतरण कराया जा सकता है।

    यह कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का मामला है। कलेक्टर अपने स्तर पर नियमानुसार निर्णय ले सकते हैं।

    -डोमन सिंह, कमिश्नर, बस्तर संभाग

