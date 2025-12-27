रायपुर के मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में 7 गिरफ्तार, बजरंग दल ने दी गिरफ्तारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर। राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस सजावट को लेकर हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस कार्रवाई के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ ही देर में सिविल लाइन थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। इसे देखते हुए सिविल लाइन थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस को लेकर तोड़फोड़ घटना 24 दिसंबर की बताई जा रही है, जब मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस को लेकर की गई सजावट पर कुछ युवकों ने आपत्ति जताते हुए तोड़फोड़ की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। वीडियो सामने आने के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।