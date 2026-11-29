नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। उत्तर बस्तर में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। मेंड्रा इलाके में आठ लाख रुपये के इनामी माओवादी डीवीसीएम चंदर कतलाम समेत पांच माओवादियों की गिरफ्तारी के बाद कांकेर में माओवादी नेटवर्क लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब पुलिस की नजर फरार माओवादी मंगेश परचापी पर है। उसके आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के साथ ही जिले में माओवादी गतिविधियों का पूरी तरह अंत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

संगठन को फिर सक्रिय करने की कोशिश में था चंदर चंदर कतलाम की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। वह परतापुर एरिया कमेटी में माओवादी रूपी रेड्डी के साथ काम करता था। रूपी की मौत के बाद चंदर ने कमेटी की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उत्तर बस्तर में कमजोर पड़ चुके माओवादी संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए वह ग्रामीणों से संपर्क बढ़ाने और संगठन का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था।