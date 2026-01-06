कभी गुलेल से करते थे शिकार, अब पर्यटकों को करवा रहे सैर; 300 से अधिक आदिवासी युवाओं को मिला रोजगार

रीतेश पांडेय, नईदुनिया, जगदलपुर: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहां अवस्थित दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के मुक्त रहवास, चित्ताकर्षक गुफाओं व जल प्रपात के कारण देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान रखता है। 200 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित उद्यान क्षेत्र में स्थित वन्य ग्रामों में पक्षियों व वन्यजीवों का शिकार आदिवासी युवाओं के लिए शौक व परपंरा का हिस्सा रहा है।

वन विभाग ने इन्हें सकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख करने व रोजगार से जोड़ने के लिए अभिनव पहल की है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के चलते इन्हें गाइड की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इको विकास समिति का गठन कर इन्हें पेट्रोल चलित जिप्सियां प्रदान की गईं। वर्तमान में पूरे उद्यान क्षेत्र में 300 से अधिक आदिवासी युवक-युवतियां गाइड व जिप्सी ड्राइवर के रूप में प्रत्येक माह 15 से 25 हजार रूपये की आमदनी कर रहे हैं।