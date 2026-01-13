मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: दिव्यांग बेटी को ठीक करने और कागज से नोट बनाने का झांसा देकर ठगे डेढ़ लाख, दो गिरफ्तार

    दिव्यांग बच्ची पर जादू-टोना होने का झांसा देकर उसे ठीक करने और घर के नीचे कागज से भरा मटका गड़ाकर उससे नोट बनाने का लालच देकर परिवार से डेढ़ लाख रुपये ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 09:16:00 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 09:16:00 PM (IST)
    CG News: दिव्यांग बेटी को ठीक करने और कागज से नोट बनाने का झांसा देकर ठगे डेढ़ लाख, दो गिरफ्तार
    कागज से नोट बनाने का झांसा देकर ठगे डेढ़ लाख

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। दिव्यांग बच्ची पर जादू-टोना होने का झांसा देकर उसे ठीक करने और घर के नीचे कागज से भरा मटका गड़ाकर उससे नोट बनाने का लालच देकर परिवार से डेढ़ लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में शाबिर खान (30) और अफसर खान (25) शामिल हैं। दोनों धरसींवा, रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों सांप दिखाने का काम करते हैं। आरोपित शाबिर खान के खिलाफ थाने में छह मामले पहले ही दर्ज हैं।

    घटना का विवरण और धोखाधड़ी का तरीका

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बाबू साल्हेटोला निवासी पंचमी चक्रधारी ने 12 जनवरी को कांकेर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि शाबिर खान और उसका साथी अफसर खान उनके घर पहुंचे। उन्होंने प्रार्थिया की बेटी समरिका चक्रधारी पर जादू-टोना होने की बात कही और उसका इलाज करने का झांसा दिया। आरोपितों ने पूजा-पाठ और झाड़-फूंक के बहाने प्रार्थिया से सामान और नकदी की मांग की। ठगों ने 21 लीटर तेल, नारियल, नींबू और अन्य पूजन सामग्री के नाम पर पांच हजार रुपये लिए। इसके अलावा 45-45 हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में एक लाख 35 हजार रुपये हड़पे। वहीं बकरा बलि के नाम पर पांच हजार लिए। इस प्रकार आरोपितों ने कुल डेढ़ लाख रुपये की धोखाधड़ी की।


    पुलिस की कार्यवाही और गिरफ्तारी

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 351(3), 3(5) एवं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और दोनों आरोपितों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

    जमीन में गड़े मटके से धन निकालने का लालच

    दोनों आरोपित पिछले एक महीने से आसपास के गांवों में घूमकर लोगों को सांप दिखाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी भेंट चक्रधारी परिवार से हुई। दोनों ने उनकी दिव्यांग बेटी को ठीक करने के साथ धन कमाने का लालच दिया। आरोपितों ने कागज के टुकड़ों से भरे दो मटके प्रार्थी के घर में गाड़े और पूजा-पाठ शुरू की। आरोपितों ने कहा कि कुछ दिन में यह मटका रुपयों से भरा मिलेगा। दिन बीतते गए लेकिन उनकी दिव्यांग बेटी ठीक नहीं हुई। इसके बाद परिवार ने घर में दबे मटके को निकालकर देखा तो उसमें कागज ही भरा मिला। तब जाकर उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ।

    सिहावा से पकड़े गए आरोपित

    थाने में शिकायत के बाद पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में जुट गई। दोनों आरोपितों की लोकेशन नगरी सिहावा, जिला धमतरी क्षेत्र में मिली, जिसके बाद पुलिस तत्काल उन्हें थाने लेकर आई। पहले तो वे ठगी की बात से इनकार करते रहे, लेकिन जब प्रार्थी को उनके सामने लाया गया, तब उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया।

    क्षेत्र के कई गांवों में यह अंधविश्वास फैला हुआ है कि मटके में कागज भरकर पूजा-पाठ कर जमीन में गड़ाने के बाद वह नोटों में बदल जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित शाबिर खान के खिलाफ रायपुर क्षेत्र के थानों में चोरी- लूट के छह मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपित के अपराधिक मामलों की जांच जारी है। - जितेंद्र साहू, थाना प्रभारी, कांकेर

    यह भी पढ़ें- शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.