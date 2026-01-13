कांकेर में 'अंधविश्वास' का खेल, जादू-टोना का इलाज करने के नाम पर ₹1.5 लाख ठगी, पुलिस ने दोनों जालसाजों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। बच्ची पर जादू-टोना होने की बात कहकर इलाज करने का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में शाबिर खान (30) और अफसर खान (25) शामिल हैं। दोनों धरसींवा, रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों सांप दिखाने का काम करते हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बाबू साल्हेटोला निवासी पंचमी चक्रधारी ने 12 जनवरी को कांकेर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि शाबिर खान और उसका साथी अफसर खान उनके घर पहुंचे। उन्होंने प्रार्थिया की बेटी समरिका चक्रधारी पर जादू-टोना होने की बात कही और उसका इलाज करने का झांसा दिया।
आरोपितों ने पूजा-पाठ और झाड़-फूंक के बहाने प्रार्थिया से सामान और नकदी की मांग की। ठगों ने 21 लीटर तेल, नारियल, नींबू और अन्य पूजन सामग्री के नाम पर पांच हजार रुपये लिए। इसके अलावा 45-45 हजार रुपये के तीन अलग-अलग किस्तों में एक लाख 35 हजार रुपये हड़पे। वहीं बकरा बलि के नाम पर पांच हजार लिए।
इस प्रकार आरोपितों ने कुल डेढ़ लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर दोनों आरोपित को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।