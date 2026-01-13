कांकेर में 'अंधविश्वास' का खेल, जादू-टोना का इलाज करने के नाम पर ₹1.5 लाख ठगी, पुलिस ने दोनों जालसाजों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। बच्ची पर जादू-टोना होने की बात कहकर इलाज करने का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में शाबिर खान (30) और अफसर खान (25) शामिल हैं। दोनों धरसींवा, रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों सांप दिखाने का काम करते हैं।

इलाज करने का झांसा देकर की ठगी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बाबू साल्हेटोला निवासी पंचमी चक्रधारी ने 12 जनवरी को कांकेर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि शाबिर खान और उसका साथी अफसर खान उनके घर पहुंचे। उन्होंने प्रार्थिया की बेटी समरिका चक्रधारी पर जादू-टोना होने की बात कही और उसका इलाज करने का झांसा दिया।