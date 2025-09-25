मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अकेली छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने किया दुष्कर्म, वारदात के बाद बस स्टैंड पर छोड़कर हुए फरार

    कवर्धा शहर के महिला क्षेत्र अंतर्गत एक छात्रा के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म के की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी युवक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद आरोपी छात्रा को बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    By Hemant g
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 03:52:42 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 03:57:34 PM (IST)
    अकेली छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने किया दुष्कर्म, वारदात के बाद बस स्टैंड पर छोड़कर हुए फरार
    छात्रा के साथ दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. अकेली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म
    2. पीड़िता को बस स्टैंड पर छोड़ भागे आरोपी
    3. महिला संगठन, समाज के लोगों में आक्रोश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा: शहर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया। महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रा शोरूम के पास से युवती को बहला-फुसलाकर तीन अज्ञात युवक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल में गुस्साई भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

    रूम से निकली छात्रा बनी वारदात का शिकार

    पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा सोमवार देर रात अपने साथी युवक के साथ किराए के कमरे में ठहरी हुई थी। किसी बात पर विवाद होने के बाद युवती अकेली ही रूम से निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई। इसी दौरान तीन युवक उसे अपने साथ ले गए। आरोप है कि सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपियों ने उसे बस स्टैंड के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। घटना सोमवार देर रात लगभग 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला, सीसीटीवी फुटेज जब्त

    वारदात की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पीड़िता का बयान दर्ज कर मामला कायम किया गया। महेंद्रा शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और डीवीआर जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हर संभावित दिशा में जांच की जा रही है।

    जिला अस्पताल में उमड़ा आक्रोश, घेर ली गई पुलिस

    मेडिकल परीक्षण के लिए जब छात्रा को जिला अस्पताल लाया गया तो बड़ी संख्या में महिला संगठन, समाज के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियो ने बताया कि गुस्साई भीड़ ने एडिशनल एसपी की गाड़ी को घेर लिया और अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।

    यह भी पढ़ें- जेल में बंद कैदी ने पेशाब नली में डाला 9cm लंबा पेंसिल, डॉक्टरों ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला

    उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस घटना के बाद जिले में दहशत और आक्रोश का माहौल है। लोग इसे महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल बता रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

    कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह गंभीर अपराध है। पीड़िता की सुरक्षा और न्याय हमारी प्राथमिकता है। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और बहुत जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.