अकेली छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने किया दुष्कर्म, वारदात के बाद बस स्टैंड पर छोड़कर हुए फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा: शहर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया। महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रा शोरूम के पास से युवती को बहला-फुसलाकर तीन अज्ञात युवक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल में गुस्साई भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

रूम से निकली छात्रा बनी वारदात का शिकार पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा सोमवार देर रात अपने साथी युवक के साथ किराए के कमरे में ठहरी हुई थी। किसी बात पर विवाद होने के बाद युवती अकेली ही रूम से निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई। इसी दौरान तीन युवक उसे अपने साथ ले गए। आरोप है कि सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपियों ने उसे बस स्टैंड के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। घटना सोमवार देर रात लगभग 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है।