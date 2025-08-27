कवर्धा में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन, 29 पौवा देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई की है। थाना कुण्डा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम प्राणकांपा में दबिश देकर एक युवक को 29 पौवा देसी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने जिले में अपराध, अवैध शराब, जुआ और सट्टा जैसे कारोबार पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें थाना प्रभारी महेश प्रधान ने टीम के साथ यह कार्रवाई की। कार्रवाई 26 अगस्त को की गई। मुखबिर से मिली सूचना के बाद साइबर सेल और थाना स्टाफ की संयुक्त टीम ने ग्राम प्राणकांपा के सार्वजनिक मंच के सामने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।