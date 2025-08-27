मेरी खबरें
    कवर्धा में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन, 29 पौवा देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

    CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई की है। थाना कुण्डा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम प्राणकांपा में दबिश देकर एक युवक को 29 पौवा देसी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 10:04:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 10:04:37 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई की है। थाना कुण्डा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम प्राणकांपा में दबिश देकर एक युवक को 29 पौवा देसी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

    पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने जिले में अपराध, अवैध शराब, जुआ और सट्टा जैसे कारोबार पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें थाना प्रभारी महेश प्रधान ने टीम के साथ यह कार्रवाई की। कार्रवाई 26 अगस्त को की गई। मुखबिर से मिली सूचना के बाद साइबर सेल और थाना स्टाफ की संयुक्त टीम ने ग्राम प्राणकांपा के सार्वजनिक मंच के सामने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

    आरोपी की पहचान मनोज चंद्राकर (25) पिता स्व. शिवकुमार चंद्राकर निवासी प्राणकांपा के रूप में हुई। उसके पास से एक सफेद बोरी में रखी 29 पौवा देशी प्लेन मदिरा (प्रत्येक 180 एमएल सीलबंद) बरामद हुई। थाना कुण्डा पुलिस ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। अवैध शराब के परिवहन और बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार सूचना एकत्र कर रही है और आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

