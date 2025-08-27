कांवड़ के बाद अब नवरात्र में दुकानों पर नाम लिखने की मांग तेज, हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन

मेरी खबरें
    नवरात्र उत्सव को लेकर देवास स्थित माता टेकरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर हिंदू जागरण मंच, मालवा प्रांत ने मंगलवार को कलेक्टर को आवेदन सौंपा। संगठन ने मांग की कि अवैध दुकानों की पहचान स्पष्ट करने के लिए दुकानों पर मालिक का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाए।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:08:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:08:10 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/ देवास। नवरात्र उत्सव को लेकर देवास स्थित माता टेकरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर हिंदू जागरण मंच, मालवा प्रांत ने मंगलवार को कलेक्टर को आवेदन सौंपा। संगठन ने मांग की कि अवैध दुकानों की पहचान स्पष्ट करने के लिए दुकानों पर मालिक का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाए।

    आवेदन में कहा गया कि टेकरी क्षेत्र में वैध पार्किंग और प्रसाद दुकानों की व्यवस्था की जाए। अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगे और श्रद्धालुओं को निशुल्क पार्किंग सुविधा दी जाए। शहर में जगह-जगह संकेतक बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर लगाने की भी मांग की गई।

    मांस और मदिरा की बिक्री पर अस्थायी रोक

    हिंदू संगठन ने नवरात्र के दौरान मांस और मदिरा की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का सुझाव दिया। साथ ही, स्व सहायता समूह की हिंदू महिलाओं को दुकानें आवंटित करने की बात कही, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।

    संगठन ने आरोप लगाया कि टेकरी के दोनों प्रवेश द्वारों पर कुछ बाहुबली और वर्ग विशेष के लोग श्रद्धालुओं को जबरन प्रसाद खरीदने व पार्किंग शुल्क देने के लिए मजबूर करते हैं। इस दौरान गाली-गलौज और मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो नवरात्र में भक्तों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

