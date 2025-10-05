CG Breaking: सवारी से भरे महिंद्रा बोलेरो और ट्रक में भिडंत, 4 लोगों की मौत, 5 घायल

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 07:13:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 07:23:48 PM (IST)
    सवारी से भरे महिंद्रा बोलेरो और ट्रक में भिडंत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कवर्धा के चिल्फी थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। थाना क्षेत्र के अकलघरिया के पास हुए हादसे में सवारी से भरे महिंद्रा बोलेरो और ट्रक में भिडंत हो गई। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। खबर लिखे जाने तक अस्पताल में दो अन्य की मौत हो गई। घायलों का इलाज जारी है।

    अपडेट जारी है...

