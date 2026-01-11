एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे, तो बाइक पर लकड़ी की पटरी बिछाकर पत्नी को 140 KM दूर एम्स ले गया पति, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नंदिनी। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और जीवनसाथी का साथ हो, तो विषम परिस्थितियां भी रास्ता नहीं रोक सकतीं। कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव रेंगाखार के रहने वाले समलू मरकाम ने इसे सच कर दिखाया है। आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव के बावजूद, समलू अपनी बीमार पत्नी कपूरा बाई को बेहतर इलाज दिलाने के लिए बाइक से ही 140 किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़ा।

बाइक पर तैयार किया 'चलता-फिरता बिस्तर' कपूरा बाई के दोनों पैर काम नहीं करते हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वह बैठ भी नहीं सकतीं। समलू के सामने सबसे बड़ी चुनौती पत्नी को रायपुर स्थित एम्स (AIIMS) अस्पताल तक पहुंचाने की थी। कबीरधाम से रायपुर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। आर्थिक रूप से कमजोर समलू के पास न तो एम्बुलेंस बुलाने के पैसे थे और न ही वह कोई चार पहिया वाहन किराए पर ले सकता था। यात्री बस में पत्नी की हालत और भीड़ को देखते हुए उसने एक जोखिम भरा लेकिन साहसी निर्णय लिया। उसने अपनी बाइक की पिछली सीट पर लकड़ी की एक लंबी पटरी (पटरा) बांधी और उसे एक छोटी खाट का रूप दे दिया, ताकि पत्नी उस पर लेटकर सफर कर सके।