कवर्धा में भाई दूज पर टूटा दुखों का पहाड़, सड़क हादसे में चार लोगों की मौत; दो गंभीर

नईदुनिया न्यूज़, कवर्धा। भाई दूज के दिन जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही थीं, उसी दिन सड़क पर हुई एक भीषण दुर्घटना ने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बनिया के पास बुधवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक ही परिवार के पिता और उनके दो नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 15 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा सगे भाई-बहन थे।

टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक ही परिवार के पिता और उनके दो नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 15 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा सगे भाई-बहन थे। हादसे में दूसरी मोटरसाइकिल सवार एक युवक की भी मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल पर बेमेतरा जिले के थाना थान खम्हरिया अंतर्गत ग्राम बनराका निवासी भूपेंद्र कश्यप (करीब 40 वर्ष), उनकी बेटी ऋतु कश्यप (15 वर्ष) और बेटा पंकज कश्यप (12 वर्ष) सवार थे।

दूसरी मोटरसाइकिल पल्सर पर कवर्धा जिले के नवघटा निवासी युवक सवार थे। दोनों वाहनों की बनिया गांव के पास आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े।

हादसे में भूपेंद्र कश्यप, ऋतु कश्यप और पंकज कश्यप की मौत हो गई। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार नवघटा निवासी भावेश सिन्हा (20 वर्ष), पिता खेम सिन्हा ने भी दम तोड़ दिया।

इस तरह एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित कुल चार लोगों की जान चली गई। भाई दूज के दिन पिता और दोनों बच्चों की एक साथ मौत की खबर ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

दूसरी बाइक पर सवार तोमन मरावी (18 वर्ष), पिता सदासिंग और भानुप्रताप सिंह (17 वर्ष), पिता चन्द्रेश सिंह, दोनों निवासी नवघटा, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए थान खम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

रफ्तार और सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

त्योहार के दिन हुए इस हादसे ने एक बार फिर दोपहिया वाहनों पर सफर के दौरान सावधानी और सड़क सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी।