कबीरधाम का एक गांव बनेगा 'मॉडल सोलर विलेज', 24×7 सौर ऊर्जा की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। ग्रामीण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कबीरधाम जिले में एक अहम पहल की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जिले के एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के मापदंडों, चयन प्रक्रिया और क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि यह योजना केवल सौर संयंत्र लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चयनित गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित बनाकर 24×7 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में विकसित किया जाएगा।

10 गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा और चयन प्रक्रिया कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले का मॉडल सोलर विलेज राज्य और देश के लिए उदाहरण बन सके। योजना के तहत जिले के 10 गांवों का चयन कर उनमें निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। इन गांवों में सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों की प्रगति, जनभागीदारी और जागरूकता के आधार पर एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के लिए चुना जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मापदंड आधारित होगी। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली पर निर्भरता कम करना है।