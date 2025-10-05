खुशखबरी: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से जुड़ेंगे ग्रामीण अंचल, अब गांवों तक पहुंचेगी यातायात सुविधा

नईदुनिया न्यूज़, कोंडागांव: जिले के ग्रामीण अंचलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और आम नागरिकों को सुलभ व सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ शनिवार को किया गया। पुराने बस स्टैंड से बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक लता उसेंडी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।

इस राज्यव्यापी योजना की शुरुआत जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को शहर आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कोंडागांव जिले में योजना के तहत पहली बस सेवा सुंदर ट्रेवल्स द्वारा प्रारंभ की गई है। शुरुआती चरण में यह बस कोंडागांव से विश्रामपुरी मार्ग पर संचालित होगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का रूट

निर्धारित समयानुसार बस सुबह सात बजे विश्रामपुरी से कोंडागांव के लिए रवाना होगी और वापसी में सुबह 10 बजे कोंडागांव से विश्रामपुरी जाएगी। प्रतिदिन दो फेरे लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को नियमित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। यह बस सेवा उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी, जहां पहले परिवहन साधन सीमित थे। माकड़ी क्षमतापुर से कोंडागांव तक शुरू करने की तैयारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि योजना के अगले चरण में माकड़ी के क्षमतापुर से कोंडागांव तक भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इससे दूरस्थ अंचलों के हजारों ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक सीधी बस सुविधा मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ में विकास को नई दिशा

लता उसेंडी इस अवसर पर विधायक लता उसेंडी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास को नई दिशा मिल रही है। ग्रामीण बस योजना इसका सशक्त उदाहरण है, जो गांव और शहर के बीच की दूरी घटाने का कार्य करेगी और आमजन के जीवन को सरल बनाएगी। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, पार्षद मनोज जैन, जितेंद्र सुराना, हर्षवीर सिंह ढिल्लन, सोनामणि पोयाम, एसडीएम अजय उरांव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीएमओ, बस संचालक दिनेश कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।