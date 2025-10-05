हसबैंड का पीछा करना पड़ा महंगा; सड़क पर पति-पत्नी में खुलेआम मारपीट, काउंटर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के आंबेडकर चौक क्षेत्र में शनिवार देर रात पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सड़क पर खुलेआम गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद थाना मौदहापारा में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ काउंटर FIR दर्ज कराई है।

अन्य महिला से संबंध का शक पत्नी फिजा रजा ने बताया कि उसका विवाह करीब दो वर्ष पूर्व इरफान से हुआ था। शादी के बाद संबंध बिगड़ने पर वह अधिकतर मायके में रहने लगी। फिजा को शक था कि उसके पति का किसी अन्य महिला से संबंध है। इसी कारण उसने चार अक्टूबर की रात अपने भाई साहिल अहमद के साथ पति का पीछा किया। रात करीब 11:30 बजे उसने देखा कि इरफान न्यू शांतिनगर स्थित टंडन डेयरी गली से एक महिला को कार में बैठाकर ले जा रहा था।