कोंडागांव में चक्रवात 'अर्णब' का कहर, खेतों में धान की फसल बर्बाद होने का खतरा, कई इलाकों में बिजली ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव। क्षेत्र में बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा-तूफान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चक्रवात ‘अरनव’ का असर माकड़ी क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। रात से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बिजली आपूर्ति भी बार-बार बाधित हो रही है।
तेज हवा और खराब मौसम के कारण क्षेत्र के कई स्थानों पर बिजली की समस्या बनी हुई है। कहीं थोड़ी-थोड़ी देर में बिजली आ-जा रही है, तो कहीं कुछ समय के लिए आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जा रही है। बिजली विभाग की टीम व्यवस्था में सुधार करने और आपूर्ति बहाल रखने के लिए जुटी हुई है, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण परेशानी बनी हुई है।
लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों की धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है और कटाई नहीं हो पाई है, उन्हें भारी नुकसान की आशंका है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की स्थिति बन गई है। किसानों को अपनी उपज खराब होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है।
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फिलहाल माकड़ी क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने से आम जनजीवन, बिजली आपूर्ति और कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मौसम की मार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।