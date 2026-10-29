रायपुर में कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर विवाहिता को पीटा, पति, सास, ससुर और देवर पर FIR

विवाहिता के अनुसार, सामाजिक बैठक के बाद वह दोबारा ससुराल गई, लेकिन वहां फिर से प्रताड़ना शुरू हो गई। हाथ में चोट लगने और घर से बाहर निकलने पर रोक लगाने की भी शिकायत की गई है। परेशान होकर वह 22 जुलाई को मायके लौट आई। महिला ने छह अगस्त को महिला थाना रायपुर में आवेदन दिया था। काउंसलिंग असफल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।