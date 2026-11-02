कोंडागांव में प्रिंसिपल बोली–‘आदिवासी हैं, एक्सपायरी खा लेंगे’, भड़के स्टूडेंट्स ने घेरा कलेक्ट्रेट

नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव: घर से दूर रहकर बेहतर भविष्य का सपना देखने आए आदिवासी बच्चों को छात्रावास में कैसा भोजन मिल रहा है और उनकी शिकायतों पर प्रबंधन का रवैया कैसा है, इसकी तस्वीर कोंडागांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय शामपुर से सामने आई है। विद्यार्थियों का आरोप है कि एक्सपायरी खाद्य सामग्री को लेकर सवाल उठाने पर प्राचार्या चंद्रकिरण तिवारी ने जवाब दिया, ‘आदिवासी हैं, एक्सपायरी खा लेंगे।’ इस टिप्पणी ने बच्चों के असंतोष को आक्रोश में बदल दिया। शनिवार को छात्र-छात्राएं और पालक अपनी शिकायतें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर प्राचार्या के साथ छात्रावास अधीक्षक राजवीर यादव और अधीक्षिका निशु पंगाल को हटाने की मांग की।

भोजन में कीड़े, पोहे में धान मिलने की शिकायत विद्यार्थियों का आरोप है कि छात्रावास में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब है। खाने में कीड़े निकलने और पोहे में साबुत धान मिलने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। भोजन बनाने की जगह पर साफ-सफाई का अभाव है। विद्यार्थियों का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। छात्र श्याम ने भी भोजन और विद्यालय प्रबंधन के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई।