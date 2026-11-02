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रायपुर में गुटखा माफिया पर एक्शन, 3 करोड़ का बैन गुटखा जब्त; गोदाम मालिक फरार

रायपुर के खमतराई में पुलिस ने 2 करोड़ रुपये का भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। अब जीएसटी टीम टैक्स चोरी और इसके सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।

By Satish PandeyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:27:48 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 10:19:15 AM (IST)
रायपुर में गुटखा माफिया पर एक्शन, 3 करोड़ का बैन गुटखा जब्त; गोदाम मालिक फरार
रायपुर में गुटखा माफिया पर एक्शन। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. रायपुर के खमतराई इलाके में पुलिस का बड़ा छापा
  2. गोदाम से 2 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त
  3. मामले में टैक्स चोरी की जांच कर रही GST टीम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: खमतराई इलाके में रविवार को पुलिस ने छापेमारी कर दो करोड़ रुपये कीमत का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। मुखबिर से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने ठिकाने पर दबिश दी। वहां बड़ी मात्रा में गुटखे का स्ट\क मिला।

जीएसटी विभाग को दी जानकारी

पुलिस ने मामले की जानकारी राज्य और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग को दी है। इसके बाद जीएसटी की टीम ने जांच शुरु की। गुटखा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन इलाकों में होनी थी। भंडारण और परिवहन के दौरान टैक्स चोरी हुई या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। कारोबार से जुड़े लोगों और सप्लाई नेटवर्क की पहचान में की जा रही है।


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पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

  • इससे पहले 26 सितंबर 2026 को डीजीजीआइ ने रायपुर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित गोदाम पर छापा मारकर 50 से अधिक बोरे सितार गुटखा बरामद किए थे। गोदाम गुटखा कारोबारी बंटी से जुड़ा बताया गया था।

  • महाराष्ट्र के कल्याण के पास निर्माण कर कई राज्यों में सप्लाई की आशंका जताई गई थी। इससे पहले दुर्ग जिले के कुम्हारी में भी सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस ने गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की थी। वहां दो मशीनें और करीब 30 बोरे गुटखा जब्त किए गए थे।

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