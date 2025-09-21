कबड्डी मैच के दौरान करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर मौत, तेज आंधी में टेंट से टकराया 11kV बिजली का तार

नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव: जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के रावसवाही गांव में शनिवार की देर रात एक बड़ी घटना घटी, जहां रात्रि कालीन कबड्डी प्रतियोगिता के विद्युत करंट की चपेट में तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई। अचानक मौसम ने करवट बदला और आंधी तूफान चलने लगी जिससे टेंट उखड़कर 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ गया, जिससे टेंट में लगे लोहे में करंट प्रवाहित होने से तीन युवकों की मौत हो गई।

इस हादसे में कई लोग बेहोश हो गए। घायलों को विश्रामपुरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कांकेर रेफर कर दिया गया है। कबड्डी मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। टेंट के भीतर भी बहुत लोग मौजूद थे। टेंट में लगे लोहे के पाइप के करंट के संपर्क में आ गया, जिससे भगदड़ मच गई। अफरातफरी की हालत में कई लोग लोहे के पाइप से टकराते गए बाद में आनन-फानन में जाकर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई।