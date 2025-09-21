मेरी खबरें
    कबड्डी मैच के दौरान करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर मौत, तेज आंधी में टेंट से टकराया 11kV बिजली का तार

    कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात फुटबॉल मैच के दौरान बिजली करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैच के दौरान तेज आंधी चलने के कारण टेंट की पाइप से 11kV लाइन का तार आकर टकरा गया।

    By Vinod Singh
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:46:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:50:04 AM (IST)
    टेंट के पाइप से टकाराय 11kV लाइन का तार

    नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव: जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के रावसवाही गांव में शनिवार की देर रात एक बड़ी घटना घटी, जहां रात्रि कालीन कबड्डी प्रतियोगिता के विद्युत करंट की चपेट में तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई। अचानक मौसम ने करवट बदला और आंधी तूफान चलने लगी जिससे टेंट उखड़कर 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ गया, जिससे टेंट में लगे लोहे में करंट प्रवाहित होने से तीन युवकों की मौत हो गई।

    इस हादसे में कई लोग बेहोश हो गए। घायलों को विश्रामपुरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कांकेर रेफर कर दिया गया है। कबड्डी मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। टेंट के भीतर भी बहुत लोग मौजूद थे। टेंट में लगे लोहे के पाइप के करंट के संपर्क में आ गया, जिससे भगदड़ मच गई। अफरातफरी की हालत में कई लोग लोहे के पाइप से टकराते गए बाद में आनन-फानन में जाकर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई।

    इस हादसे में सतीश कुमार, पिता रतनलाल नेताम 24 वर्ष निवासी गरांजीडीही, सुनील सोनी पिता गनपत राम 25 वर्ष निवासी बांसकोट, श्यामलाल नेताम पिता घसियाराम उम्र 25 वर्ष निवासी बडेराजपुर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि शिवम दास पिता भारत दास मानिकपुरी 16 वर्ष निवासी बांसकोट, सुबेलाल मरकाम पिता बाडे राम मरकाम 25 वर्ष निवासी रावसवाही की हालत गंभीर बताई गई है।

    संदीप नेताम पिता सोनाराम नेताम 23 वर्ष निवासी बांसकोट भी करंट से झुलस चुका है घायलों को कांकेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

