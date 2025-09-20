जीजा ने हेमचंद को मारने के लिए दी सुपारी, साले ने हेमप्रसाद को मार डाला, 4 गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, मुंगेली : जिले के थाना फास्टरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दाबो में सुपारी किलिंग का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। इसमें जीजा ने अपने साले को हत्या करने के लिए 50 हजार सुपारी दिया लेकिन साले ने भी गलती से दूसरे को मार डाला। मामले में विशेष पुलिस टीम ने हत्या की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारी सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया में भेजा गया है।

10 सितंबर 2025 की रात लगभग नौ बजे ग्राम दाबो रोड के किनारे नवोदय विद्यालय के पास प्रार्थी हेमचंद साहू अपने साथी हेमप्रसाद साहू के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला कर हेमप्रसाद साहू की हत्या कर दी। आरोपितों ने मृतक का मोबाइल और प्रार्थी की मोटर साइकिल लूटकर मौके से फरार हो गए। इस घटना पर थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में धारा 103(1), 309(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।