CG News: आंगनबाड़ी में ढाई साल की बच्ची की करंट लगने से मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर रात भर बैठे रहे परिजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव। जिले के नवागांव ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पेदली में करंट लगने से एक ढाई साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना गुरुवार की बतायी जा रही है। घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं बच्ची की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस लेने के लिए परिजनों को सारी रात अस्पताल परिसर में इंतजार करना पड़ा।

बता दें कि जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय सेक्टर-3 के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नवागांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची बच्ची को कुमारी महेश्वरी यादव की करंट लगने से मौत हो गई। बच्ची सुबह आंगनबाड़ी गई थी, वहां जैसे ही उसने लोहे के चैनल गेट को हाथ लगाया, वह करंट की चपेट में आ गई। झटका लगने के कारण बच्ची जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।