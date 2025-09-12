मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: आंगनबाड़ी में ढाई साल की बच्ची की करंट लगने से मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर रात भर बैठे रहे परिजन

    कोंडागांव के नवागांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी गई ढाई साल की एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई है। बच्ची ने आंगनबाड़ी के लोहे का चैनल गेट पकड़ लिया, जिसमें करंट आ रहा था। इस हादसे के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद नहीं थी।

    By Vinod Singh
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 03:47:37 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 03:48:08 PM (IST)
    CG News: आंगनबाड़ी में ढाई साल की बच्ची की करंट लगने से मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर रात भर बैठे रहे परिजन
    शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर बैठे रहे परिजन

    HighLights

    1. आंगनबाड़ी में करंट लगने से बच्ची की मौत
    2. चैनल गेट में आ रहा था करंट, बच्ची ने छू लिया
    3. घटना के दौरान आंगनबाड़ी में नहीं थी कार्यकर्ता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव। जिले के नवागांव ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पेदली में करंट लगने से एक ढाई साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना गुरुवार की बतायी जा रही है। घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं बच्ची की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस लेने के लिए परिजनों को सारी रात अस्पताल परिसर में इंतजार करना पड़ा।

    बता दें कि जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय सेक्टर-3 के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नवागांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची बच्ची को कुमारी महेश्वरी यादव की करंट लगने से मौत हो गई। बच्ची सुबह आंगनबाड़ी गई थी, वहां जैसे ही उसने लोहे के चैनल गेट को हाथ लगाया, वह करंट की चपेट में आ गई। झटका लगने के कारण बच्ची जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।

    आंगनबाड़ी में नहीं थी कार्यकर्ता

    इस हादसे के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में और भी छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में बच्ची की मौत के बाद आंगनबाडियों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है।

    मृतक बच्ची के पिता अंतू राम ने बताया कि रोज की तरह उनकी बेटी आंगनबाड़ी गई थी, उसी दौरान आंगनबाड़ी में पहुंच चैनल गेट को जैसे ही पकड़ी करंट का झटका लगा,जिससे बच्ची की मौत हुई। कुछ देर बाद बेटे ने आकर बहन को करंट लगने की जानकारी दी। हम मौके पर पहुंचे तो देखा की बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है।

    नहीं हो पाया पोस्टमार्टम

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल भेजा। लेकिन गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिस कारण बच्ची के परिजनों को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सारी रात इंतजार करना पड़ा।

    यह भी पढ़ें- क्लास में पढ़ाना छोड़कर आपस में भिड़े सरकारी टीचर, जमकर हुई पटका-पटकी, डरे छात्र, देखिए Viral Video

    मृतका के परिजनों का आरोप है कि वे लोग दोपहर 3 बजे ही अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जिस कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। ऐसे में परिजन और रिश्तेदार शव के साथ सारी रात अस्पताल के फर्श पर बैठे रहे।

    जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई

    इस मामले में कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को हटाने का और पर्यवेक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.