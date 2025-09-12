क्लास में पढ़ाना छोड़कर आपस में भिड़े सरकारी टीचर, जमकर हुई पटका-पटकी, डरे छात्र, देखिए Viral Video

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलाईगढ़ : बिलाईगढ़ क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला धारासिव में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें दो शिक्षक कक्षा में आपस में भिड़ गए। यह घटना छात्रों के सामने हुई, जिससे बच्चे भयभीत होकर कक्षा से भागने लगे। इस झगड़े ने कक्षा का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया और पढ़ाई ठप हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हिंदी शिक्षक मनोज कश्यप कक्षा में पढ़ा रहे थे, तभी शिक्षक विनीत दुबे वहां पहुंचे और मनोज कश्यप को पढ़ाने से मना किया। इसके बाद बहस शुरू हुई, जो जल्द ही गाली-गलौच और हाथापाई में बदल गई। छात्रों ने बताया कि गाली-गलौच की शुरुआत विनीत दुबे ने की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों शिक्षक आपस में मारपीट करने लगे, जिसमें दोनों को चोटें भी आईं।

छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र स्थित शासकीय स्कूल धारासिव में कक्षा के छात्रों के सामने आपस में भिड़े शिक्षक। जमकर गाली-गलौज और पटका-पटकी हुई। pic.twitter.com/sCBUoZGspk — Roman Tiwari (@romantiwari5) September 12, 2025

इस घटना का वीडियो स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों शिक्षकों की मारपीट दिखाई दे रही है। फुटेज में बच्चों को डर के मारे कक्षा से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। शिक्षकों और अभिभावकों ने बताया कि विनीत दुबे का व्यवहार लंबे समय से विवादास्पद रहा है। वे पहले भी सहकर्मियों के साथ झगड़े कर चुके हैं। बीडीओ ने कहा कि यदि प्राचार्य की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले की जांच की जाएगी।

यह भी पढ़ें- Teacher Drink Liquor : शराब के नशे में क्लास के अंदर सोते मिले टीचर, वीडियो हुआ वायरल

बता दें कि मामले में दोनों शिक्षकों ने आपस में समझौता कर लिया है। वहीं मामले में बीडीओ ने दोनों शिक्षकों की क्लास लगाई है। दोनों शिक्षकों की तरफ से भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात कही गई है। बीडीओ ने दोनों शिक्षकों को चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।