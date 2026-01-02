मेरी खबरें
    CG Accident: अंधेरे में सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराए बाइक सवार, सगे भाइयों की मौके पर मौत

    कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर गुरुवार रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों काम करके घर की ओर लौट रहे थे और रोड पर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:49:08 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:58:12 AM (IST)
    1. कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर भगदेवा चढ़ाव के पास हादसा
    2. सड़क पर खड़ी एक पीकअप वाहन से बाइक की टक्कर
    3. बाइकसवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव: कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर भगदेवा चढ़ाव के पास गुरुवार रात करीब 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कोंडागांव से काम कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी एक पीकअप वाहन से उनकी टक्कर हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीकअप वाहन (क्रमांक CG 06 GD 1942) का डीजल खत्म हो गया था। जिस कारण ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क पर ही खड़ा कर दिया गया था। अंधेरा होने के कारण युवकों को दिखा नहीं। बाइक से आ रहे युवक खड़ी पीकअप के पीछे जा टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।


    जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतक दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो ग्राम बेड़ा के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की सहायता से कोंडागांव शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

