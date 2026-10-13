कोरबा के औद्योगिकी क्षेत्र में चोरों का आतंक, 15 बदमाशों ने गार्ड और ऑपरेटर को कमरे में बंधक बनाकर की चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को चोर निशाना बना रहे हैं। बांकी मोंगरा क्षेत्र के एसीबी पावर प्लांट के पुरेना स्थित पंप हाउस में घुसे करीब 15 अज्ञात लोगों ने गार्ड और आपरेटर को धमकाकर उनके मोबाइल छीन लिए और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पैनल रूम का ताला तोड़कर एल्युमिनियम केबल निकाल ले गए।

उधर, उरगा क्षेत्र के सिंघानिया एनर्जी एंड पावर लिमिटेड तथा पार्वती राइस मिल के ब्लीचिंग प्लांट में भी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। बांकी मोंगरा पुलिस ने बताया कि एसीबी पावर प्लांट के सुरक्षा अधिकारी धनराज ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10-11 अक्टूबर की मध्य रात्रि करीब एक बजे पुरेना स्थित पंप हाउस की बाउंड्रीवाल के भीतर लगभग 15 अज्ञात लोग घुस आए।