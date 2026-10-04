कोल कर्मियों के खातों में 15 अक्टूबर को बरसेंगे 353 करोड़, कोरबा के बाजारों में छाएगी जबरदस्त रौनक

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोयला कर्मियों के लिए तय 1,10,250 रुपये का प्रदर्शन आधारित पुरस्कार (पीएलआर) इस बार कोरबा के बाजार के लिए भी बड़ी उम्मीद लेकर आया है। एसईसीएल के करीब 32 हजार कर्मियों को इस दर से भुगतान किए जाने पर लगभग 352.80 करोड़ रुपये की राशि बनती है। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 15 अक्टूबर को यह राशि कर्मियों के खातों में जमा किए जाने की तैयारी है। त्योहारी खरीदारी के बीच इतनी बड़ी रकम के खाते में पहुंचने से कोरबा के बाजार में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

एसईसीएल के गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और मानिकपुर क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की बड़ी संख्या कोरबा जिले में रहती है। बोनस की राशि मिलने के बाद कर्मचारी घरेलू जरूरतों के साथ लंबे समय से टाली जा रही बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं। इसका सीधा असर वाहन, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल, कपड़ा, फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के कारोबार पर पड़ने की संभावना है।

त्योहारी सीजन में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान की मांग बढ़ सकती है। कपड़ा, आभूषण, फर्नीचर तथा घर की साज-सज्जा से जुड़े कारोबारियों को भी इससे अतिरिक्त ग्राहक मिलने की उम्मीद है। उप नगरी क्षेत्र के कारोबारी भी होंगे लाभांवित कोरबा के प्रमुख बाजारों के अलावा बालको, कुसमुंडा, दर्री, दीपका और गेवरा क्षेत्र के आसपास के कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। खासकर उन दुकानदारों के लिए यह समय महत्वपूर्ण होगा, जो त्योहारी बिक्री का इंतजार कर रहे हैं। पूरी राशि बाजार में आने की संभावना नहीं करीब 353 करोड़ रुपये एसईसीएल के लगभग 32 हजार कर्मियों के लिए भुगतान होना है। इसका पूरा हिस्सा कोरबा के बाजार में खर्च होगा, ऐसा मानना उचित नहीं होगा।