पार्टी की तैयारी धरी रह गई.. पीने-पिलाने से पहले ही धान के खेत में छिपाई गई MP की 389 बोतल शराब कोरबा में जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम अलगीडांड़ घोसारा गांव में धान के खेत से मध्य प्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की की 389 बोतलें जब्त की हैं। शराब बिक्री के लिए छिपाकर रखे जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित धनसाय उर्फ धन्नू बिंझवार (45) को गिरफ्तार किया है।

जब्त शराब की कुल मात्रा 70.02 लीटर बताई गई है। पसान थाना क्षेत्र की कोरबी चौकी पुलिस ने बताया कि 13 अक्टूबर को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि धनसाय ने अपने घर के पास स्थित धान के खेत में मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने खेत की तलाशी ली, जहां से गोवा व्हिस्की की 389 बोतलें बरामद हुईं। आरोपित धनसाय बिंझवार निवासी अलगाडांड़ घोसारा, चौकी कोरबी, थाना पसान को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया में जुटी है।

70.02 लीटर अवैध शराब बरामद

पुलिस की तलाशी के दौरान खेत में छिपाकर रखी गई पेटी और बोरियों से मध्य प्रदेश निर्मित 'गोवा व्हिस्की' की कुल 389 बोतलें बरामद की गईं। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 70.02 लीटर आंकी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई