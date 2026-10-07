कोरबा के साहसी बेटी की बहादुरी, खतरे को भांपकर 12 वर्षीय छात्रा ने जंगल के रास्ते से भागकर बचाई अस्मत, आरोपित फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : दर्री थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का ही परिचित युवक टीवी बनवाने के बहाने छात्रा को अपने साथ ले गया और लौटते समय सुनसान जंगल के रास्ते में उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा। छात्रा युवक की मंशा भांपकर किसी तरह वहां से भाग निकली और घर पहुंचकर स्वजन को घटना की जानकारी दी।

घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर उसके घर में बंद कर दिया था, लेकिन रात में वह वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि दर्री थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 12 वर्षीय छात्रा के दादा का टीवी खराब था। उन्होंने गांव के ही युवक नंदू से टीवी बनवाने के लिए छात्रा को उसे बुलाने भेजा था।