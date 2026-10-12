भारतीय रेलवे में करियर बनाने का शानदार अवसर, आरआरबी ने निकाली बंपर वेकेंसी, फटाफट भरें फॉर्म, NTPC के 3,548 पदों पर भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: भारतीय रेलवे ने रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा जारी केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीइएन) के माध्यम से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी-स्नातक) की भर्ती के तहत स्नातक स्तर के 3,548 पदों की घोषणा की है। यह भर्ती योग्य स्नातकों को भारतीय रेलवे में करियर बनाने और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा संगठनों में से एक के कामकाज में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

इस भर्ती में चार श्रेणियों के पद शामिल हैं, जिनमें मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट शामिल हैं। यह पद वाणिज्यिक सेवाओं, ट्रेन संचालन, लेखा और प्रशासन के क्षेत्र में कैरियर के अवसर प्रदान करते हैं, जो देशभर में रेलवे सेवाओं के कुशल संचालन में सहयोग करते हैं।