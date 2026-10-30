कोरबा में कार-बाइक की भिड़ंत, उछलकर दूसरी लेन में गिरा युवक, दो महिलाओं समेत तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ट्रांसपोर्ट नगर मुख्य मार्ग पर सीएसईबी चौक के पास गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक उछलकर डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा गिरा। इसी दौरान वहां से गुजर रही स्कूटी भी उससे टकरा गई। स्कूटी पर सवार दो महिलाएं भी सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

बताया जा रहा है कि डिवाइडर से मुड़ रही कार के बोनट से तेज रफ्तार बाइक जा भिड़ी। टक्कर लगते ही बाइक सवार उछलकर दूसरी लेन में जा गिरा। इसी बीच वहां से गुजर रही स्कूटी उससे टकरा गई। स्कूटी पर दो महिलाएं सवार थीं। हादसे में दोनों को मामूली चोटें आईं, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।