नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। राताखार में देर रात तेज रफ्तार कबाड़ लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मकान में जा घुसा। हादसे के वक्त घर में परिवार के सदस्य सो रहे थे। ट्रक की जोरदार टक्कर से मकान के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन घर में सो रहे सभी लोग सुरक्षित बच गए।

घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस ने तलाश कर हिरासत में ले लिया। ट्रक में 20 हजार 860 किलो कबाड़ लदा मिला है, जिसकी कीमत करीब सात लाख रुपये आंकी गई है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के राताखार स्थित बजरंग चौक मुख्य मार्ग की है। देर रात तेज रफ्तार ट्रक गुजर रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सीधे सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।