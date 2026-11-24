इसी बीच झुंड से निकला एक दंतैल अचानक भड़क गया और चिंघाड़ते हुए ट्रैक्टर की ओर दौड़ा। चालक जगर सिंह ने तत्काल वाहन से छलांग लगा दी। हाथी ने ट्रैक्टर के इंजन और अगले हिस्से को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। हाथी कुछ देर बाद जंगल की ओर लौट गया।