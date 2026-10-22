खिलौने की आड़ में जाली नोटों का खेल.. कोरबा में जाली नोटों का बड़ा खुलासा, आरोपी गिरफ्तार प्रिंटर जब्त
कोरबा में खिलौने बेचने वाले एक बालक के पास से 200 रुपये के 15 जाली नोट मिले हैं। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 08:31:43 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 08:31:43 PM (IST)
मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार
HighLights
- कोरबा में खिलौने बेचने वाले बालक के पास मिले 200 के जाली नोट।
- पुलिस ने मानस नगर निवासी अभिषेक शर्मा को किया गिरफ्तार।
- आरोपी के पास से प्रिंटर जब्त, कोर्ट ने भेजा न्यायिक रिमांड पर।
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: खिलौने बेचने वाले एक बालक के पास से पुलिस ने 200 रुपये के 15 जाली नोट, कुल 3000 रुपये जब्त किए हैं। ये नोट देखने में फोटोकापी जैसे लग रहे थे, जिससे उनके असली होने पर संदेह हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने बालक को सुभाष चौक के पास पकड़ा।
पूछताछ में उसने मानस नगर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू से नोट मिलने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की निशानदेही पर एक प्रिंटर भी जब्त किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मानस नगर क्षेत्र में रहने वाला बालक खिलौने बेचता है और उसके पास 200 रुपये के जाली नोट हैं, जिन्हें वह बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा है।
पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में बालक ने बताया कि अभिषेक ने उसे नोट दिए थे। उसने एक नोट चलाने का प्रयास किया था, जबकि बाकी 15 जाली नोट उसके पास मिले। बालक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभिषेक की पतासाजी की।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे जाली नोट उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभिषेक शर्मा 24 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, मानस नगर चौकी सीएसईबी को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 180 एवं 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे दो नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।