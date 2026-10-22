खिलौने की आड़ में जाली नोटों का खेल.. कोरबा में जाली नोटों का बड़ा खुलासा, आरोपी गिरफ्तार प्रिंटर जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: खिलौने बेचने वाले एक बालक के पास से पुलिस ने 200 रुपये के 15 जाली नोट, कुल 3000 रुपये जब्त किए हैं। ये नोट देखने में फोटोकापी जैसे लग रहे थे, जिससे उनके असली होने पर संदेह हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने बालक को सुभाष चौक के पास पकड़ा।

पूछताछ में उसने मानस नगर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू से नोट मिलने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की निशानदेही पर एक प्रिंटर भी जब्त किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मानस नगर क्षेत्र में रहने वाला बालक खिलौने बेचता है और उसके पास 200 रुपये के जाली नोट हैं, जिन्हें वह बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा है।