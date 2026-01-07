कोरबा में ब्लास्टिंग में उछला पत्थर सिर में लगने से ग्रामीण की मौत, मानक से अधिक बारूद उपयोग का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। कोयला खदान के अंदर हुए ब्लास्टिंग से बुलेट की रफ्तार से एक पत्थर छिटक कर ग्रामीण पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण हरदीबाजार से पैदल घर लौट रहा था, इस दौरान यह घटना हुई। पत्थर सीधे सिर पर लगा, इसलिए उपचार का भी मौका नहीं मिल सका।

घटना के बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए और खदान प्रबंधन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश को दरकिनार कर पंचनामा कार्रवाई किए बगैर ग्रामीण जबरदस्ती शव को उठा कर अस्पताल से वापस घटनास्थल ले गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे।

साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड (एसईसीएल) की संचालित मेगा परियोजना खदान में हैवी ब्लास्टिंग बंद किए जाने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। प्रबंधन को आगाह करने के बाद भी हैवी ब्लास्टिंग का सिलसिला जारी रहा। नतीजा यह हुआ कि बुधवार को मिस्त्री एवं खेती- किसानी का काम करने वाला ग्राम रेंकी निवासी लखन लाल पटेल 55 वर्ष की जान चली गई। वह ग्राम हरदीबाजार से वापस अपने घर वापस लौट रहा था। लखनलाल ग्राम सुआभोड़ी के निकट पहुंचा, तभी अचानक खदान के सुआभोंड़ी फेस में हैवी ब्लास्टिंग की गई। इस दौरान खदान से पत्थर का टुकड़ा उछल कर लखनलाल के सिर पर जा गिरा। इतनी तेज रफ्तार से पत्थर उछला कि उसकी चपेट में आते ही लखनलाल सड़क पर पर गिर पड़े और उसके बाद नहीं उठे।