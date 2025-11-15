Free fire खेलते हुए बनी Girlfriend को धमकाने के लिए बिहार से कोरबा पहुंचा युवक, गन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: बिहार के रहने वाले युवक राहुल सिंह की दोस्ती कोरबा जिले में रहने वाली एक युवती से फ्री फायर मोबाइल गेम में हुई। इसके साथ ही उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवती बिहार मिलने जाती थी और राहुल भी यहां आता था। युवती विवाह के लिए दबाव बनाने लगी और राहुल इसके लिए राजी नहीं था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती को धमकाने वह पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस लेकर कोरबा आ धमका।

बिहार के सीतामढ़ी शहर में रहने वाला राहुल पर उसकी प्रेमिका ने शादी नहीं करने पर उसे देख लेने की चेतावनी दी थी। इस बात से नाराज राहुल बिहार से नौ नवंबर को कोरबा आ गया। उसने प्रेमिका को एक सूने स्थान पर मिलने बुलाया और पिस्टल दिखाते हुए उसे धमकाते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई हरकत यदि उसने की, तो वह गोली मार देगा।