Free fire खेलते हुए बनी Girlfriend को धमकाने के लिए बिहार से कोरबा पहुंचा युवक, गन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: बिहार के रहने वाले युवक राहुल सिंह की दोस्ती कोरबा जिले में रहने वाली एक युवती से फ्री फायर मोबाइल गेम में हुई। इसके साथ ही उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवती बिहार मिलने जाती थी और राहुल भी यहां आता था। युवती विवाह के लिए दबाव बनाने लगी और राहुल इसके लिए राजी नहीं था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती को धमकाने वह पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस लेकर कोरबा आ धमका।
बिहार के सीतामढ़ी शहर में रहने वाला राहुल पर उसकी प्रेमिका ने शादी नहीं करने पर उसे देख लेने की चेतावनी दी थी। इस बात से नाराज राहुल बिहार से नौ नवंबर को कोरबा आ गया। उसने प्रेमिका को एक सूने स्थान पर मिलने बुलाया और पिस्टल दिखाते हुए उसे धमकाते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई हरकत यदि उसने की, तो वह गोली मार देगा।
घबराई युवती घर वापस लौटने के बाद अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। राहुल ने धमकाया था कि वह कोरबा में उसके आसपास रह कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। स्वजन ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती के घर के आसपास मंडराते हुए पुलिस ने उसे धरदबोचा।
मौके से एक पिस्टल व छह जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बाद में उसके निशानदेही पर 26 और कारतूस पावर हाऊस स्थित राजवाड़े काम्लेक्स में संचालित श्रीराम डारमेट्री में मिले। पुलिस ने राहुल पर अवैध रुप से हथियार रखने व धमकाने का अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तार राहुल के खिलाफ सीतामढ़ी में भी कई गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है।
डोरमेट्री के रजिस्टर में संचालक बबलू यादव ने राहुल के ठहरने का एंट्री नहीं किया था और न ही आधार कार्ड की कॉपी ली थी। पुलिस ने बबलू को भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले जब कभी राहुल यहां आता था, इसी डॉरमेट्री में रुकता था।