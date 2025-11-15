मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Free fire खेलते हुए बनी Girlfriend को धमकाने के लिए बिहार से कोरबा पहुंचा युवक, गन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा

    कोरबा में पुलिस ने बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद की हैं। सीतामढ़ी का रहने वाला युवक कोरबा में अपनी गर्लफ्रेंड को धमकाने के लिए आया था। दोनों की दोस्ती फ्री फायर खेलते हुए हुई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 03:23:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 03:33:10 PM (IST)
    Free fire खेलते हुए बनी Girlfriend को धमकाने के लिए बिहार से कोरबा पहुंचा युवक, गन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा
    पिस्तौल के साथ बिहार का युवक गिरफ्तार

    HighLights

    1. बिहार के कोरबा प्रेमिका को धमकाने आया था युवक
    2. फ्री फायर खलते समय हुई दोस्ती और फिर हुआ प्यार
    3. युवती के घर के आसपास मंडराते हुए पुलिस ने धरदबोचा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: बिहार के रहने वाले युवक राहुल सिंह की दोस्ती कोरबा जिले में रहने वाली एक युवती से फ्री फायर मोबाइल गेम में हुई। इसके साथ ही उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवती बिहार मिलने जाती थी और राहुल भी यहां आता था। युवती विवाह के लिए दबाव बनाने लगी और राहुल इसके लिए राजी नहीं था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती को धमकाने वह पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस लेकर कोरबा आ धमका।

    बिहार के सीतामढ़ी शहर में रहने वाला राहुल पर उसकी प्रेमिका ने शादी नहीं करने पर उसे देख लेने की चेतावनी दी थी। इस बात से नाराज राहुल बिहार से नौ नवंबर को कोरबा आ गया। उसने प्रेमिका को एक सूने स्थान पर मिलने बुलाया और पिस्टल दिखाते हुए उसे धमकाते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई हरकत यदि उसने की, तो वह गोली मार देगा।


    परिजनों को दि जानकारी

    घबराई युवती घर वापस लौटने के बाद अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। राहुल ने धमकाया था कि वह कोरबा में उसके आसपास रह कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। स्वजन ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती के घर के आसपास मंडराते हुए पुलिस ने उसे धरदबोचा।

    आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद

    मौके से एक पिस्टल व छह जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बाद में उसके निशानदेही पर 26 और कारतूस पावर हाऊस स्थित राजवाड़े काम्लेक्स में संचालित श्रीराम डारमेट्री में मिले। पुलिस ने राहुल पर अवैध रुप से हथियार रखने व धमकाने का अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तार राहुल के खिलाफ सीतामढ़ी में भी कई गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है।

    यह भी पढ़ें- इंद्रावती नेशनल पार्क मुठभेड़ से मिले डिजिटल सुरागों से माओवादियों का अर्बन नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

    रजिस्टर में नहीं किया एंट्री, डारमेट्री संचालक भी गिरफ्तार

    डोरमेट्री के रजिस्टर में संचालक बबलू यादव ने राहुल के ठहरने का एंट्री नहीं किया था और न ही आधार कार्ड की कॉपी ली थी। पुलिस ने बबलू को भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले जब कभी राहुल यहां आता था, इसी डॉरमेट्री में रुकता था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.