एसपी के हस्तक्षेप के बाद एक माह पुरानी चोरी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआइआर, दर्री पुलिस हरकत में आई

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दुकान के गल्ले से 30 हजार रुपये चोरी होने की शिकायत पर करीब एक महीने तक कार्रवाई नहीं होने का मामला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी तक पहुंचा तो दर्री पुलिस हरकत में आई। एसपी के हस्तक्षेप और थाना प्रभारी को निर्देश के बाद पुलिस ने संदेही सुरेंद्र बरेठ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच उप निरीक्षक रविन्द्र निकुंज को सौंपी गई है।

मामला दर्री थाना क्षेत्र के डांडपारा का है। यहां दुकान संचालित करने वाले पत्रकार संतोष दास दीवान ने शिकायत में बताया कि 11 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे से 11:15 बजे के बीच उनकी दुकान के गल्ले से 30 हजार रुपये गायब हो गए।