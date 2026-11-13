भू-धंसान रोकने की तकनीक से कोरबा की कोयला खदानों को नई उम्मीद, SECL ने शुरू की पेस्ट फिलिंग पहल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोयला उत्पादन के साथ जमीन के नीचे बनने वाली खाली जगहों का सुरक्षित प्रबंधन अब खनन उद्योग की बड़ी जरूरत बनता जा रहा है। खनन के बाद भूमिगत हिस्सों में रिक्त स्थान रह जाने से समय के साथ जमीन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

कोरबा में लंबे समय से कोयला खनन होने के कारण यह चुनौती स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की ओर से अपनाई जा रही पेस्ट फिल तकनीक जिले की खदानों के लिए भू-धंसान का खतरा कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है।

इस तकनीक का मूल उद्देश्य कोयला निकालने के बाद भूमिगत हिस्सों को खाली नहीं छोड़ना है। इसके लिए फ्लाई ऐश, खनन से निकले बारीक अपशिष्ट, सीमेंट, पानी और अन्य बंधनकारी सामग्री से विशेष मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे पाइपलाइन और पंप की मदद से खदान के उन हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जहां से कोयला निकाला जा चुका है। मिश्रण जमने के बाद भूमिगत खाली स्थान को सहारा देने का काम करता है। इससे खदान की आंतरिक संरचना मजबूत रखने और सतह पर जमीन धंसने की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है। एसईसीएल ने कोरबा क्षेत्र की सिंघाली भूमिगत खदान में इस तकनीक को अपनाया है। यह कोल इंडिया की पहली पेस्ट फिलिंग परियोजना है। हालांकि इसका महत्व केवल एक खदान तक सीमित नहीं है। कंपनी के सामने दूसरी भूमिगत खदानों में भी सुरक्षित तरीके से कोयला निकालने और खनन के बाद बनने वाले रिक्त स्थानों का प्रबंधन करने की चुनौती है।

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