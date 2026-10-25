तलवार और रॉड लेकर पहुंचे 15 नकाबपोश: कोरबा में युवक का गला काटने की कोशिश, पुलिस ने दो को दबोचा

प्रतिनिधि, कोरबा: बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के शांतिनगर में फोन पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के बाद लगभग 15 युवकों ने एक युवक के घर पहुंचकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपितों ने डंडा, राड, चाकू और तलवार से हमला किया। बीच-बचाव करने आए उसके साथी को भी निशाना बनाया गया।

मामले में पुलिस ने एक युवक और एक नाबालिग को पकड़ा है। मामले में बांकीमोंगरा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) के बेटे का नाम भी आरोपितों में सामने आया है। उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि शांतिनगर निवासी 21 वर्षीय कुणाल आजाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि 22 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से फोन आए। फोन करने वाले गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कुणाल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन फोन आने और धमकियां देने का सिलसिला जारी रहा। उसने स्पीकर चालू कर परिवार के लोगों को भी गाली-गलौज सुनाई। ना म पूछने पर फोन करने वालों ने राहुल यादव, विक्की यादव उर्फ बम सहित अन्य लोगों के नाम बताए।शिकायत में कहा गया कि रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच दोबारा फोन कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच आठ से दस बाइक पर सवार होकर 12 से 15 युवक शांतिनगर पहुंचे। उनके पास डंडे, राड, चाकू और तलवार थे।