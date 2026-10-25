CG Weather: प्रदेश में मौसम लेगा यू-टर्न, लगातार दो दिनों तक होगी भारी बारिश, 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क है और दिन में धूप के कारण गर्मी बनी हुई है, लेकिन अगले दो दिन बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के और तीव्र होने से 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को प्रदेश में कहीं बारिश दर्ज नहीं की गई।

रायपुर में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है।

दिन में धूप और रात में अपेक्षाकृत कम तापमान के बीच फिलहाल मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। हालांकि, खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण सप्ताह के मध्य में बारिश की स्थिति बन सकती है।

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अंबिकापुर में सबसे ठंडी रात

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माना में न्यूनतम तापमान 16.6, पेंड्रारोड में 16, बिलासपुर में 18, जगदलपुर में 17.9 और दुर्ग में 20.2 डिग्री रहा। रायपुर में अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को भी आकाश मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत

28 और 29 अक्टूबर को संभावित बारिश के मद्देनजर किसानों को कटी हुई फसल खुले में नहीं छोड़नी चाहिए। तेज हवा और बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।