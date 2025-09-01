CG Crime: सुधार गृह के रौशनदान को तोड़ कर भागे चार बाल अपराधी, दो दिन पहले ही नए भवन में किया था शिफ्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: नए भवन में शिफ्ट होने के बाद ही बाल सुधार गृह से चार बाल अपराधी बाथरूम का रौशनदान तोड़ कर फरार हो गए। सभी किशोर जांजगीर जिले के रहने वाले बताए जाए रहे हैं, जिन्हें चोरी जैसे मामले में पक़ड़ कर बाल सुधार गृह भेजा गया। जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। कुछ माह पूर्व भी दो बाल अपराधी फरार हो गए थे।

सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही उजागार नवनिर्मित बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। यह घटना इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि यह नए भवन में शिफ्टिंग के महज दो दिन बाद ही हुई है। इससे पहले बालको में शिफ्ट किए गए भवन में भी शिफ्टिंग की रात ही दो बाल अपराधी फरार हो गए थे। बाल सुधार गृह के अंदर बैठकर टीवी देख रहे बच्चों और जांजगीर के एक किशोर का वीडियो गाने के साथ इंस्टाग्राम में वायरल हुआ था।

इस मामले की प्रारंभिक जांच के बाद महिला कर्मी को जिला बाल संरक्षण इकाई में अटैच कर दिया गया है। इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था क़ड़ी नहीं की गई और शातिर चार बाल अपराधी भागने में सफल हो गए। मामले की सूचना सीएसईबी पुलिस चौकी को दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही फरार सभी बाल अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। भवन के जीर्णोद्धार चलते हुआ था शिफ्ट यहां बताना होगा कि बाल सुधार (संप्रेक्षण) गृह का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया जाता है। कुछ माह पूर्व ही रिस्दी में किराए के भवन में संचालित बाल सुधार गृह में भारी अव्यवस्था देखने के बाद बाल आयोग की अध्यक्ष डा वर्णिका शर्मा ने विभाग को कड़ा पत्र लिखकर गृह को जल्द कहीं और शिफ्ट करने को कहा था। तब बालको थाना में बने भवन में बाल सुधार गृह को स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने मामला गंभीरता से लेते हुए जर्जर भवन को दुरूस्त करने कहा था।