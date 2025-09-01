Rationalization of Teachers: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टिंग घोटाला, रायपुर में करना पड़ रहा संशाेधन

नईदुनिया,रायपुर: शिक्षक-विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। बीजापुर में काउंसिलिंग की ओर से की गई पदस्थापना के बाद कलेक्टर- शिक्षा अफसरों ने पोस्टिंग में मनमानी संशोधन कर 29 शिक्षकों को मनचाही पाेस्टिंग दे दी।इ

सी तरह रायपुर में हुई पदस्थापना के विरोध में शिक्षकों ने आपत्ति की तो कई मामलों में शिक्षा विभाग बैकफुट पर है और ये साबित हुआ कि विभाग की गड़बड़ी के कारण मनमानी पदस्थापना हुई। आदेशों को संशोधित करना पड़ रहा है। अफसरों की मनमानी के कारण प्रदेश के लगभग तीन हजार शिक्षकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग पर न्यायालयीन मामलों का बोझ बढ़ गया है।

पोस्टिंग घोटाले का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल बीजापुर में किए गए पोस्टिंग घोटाले का आदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई कलेक्टर या अफसर पदस्थापना में बदलाव न करें। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और आनन-फानन में आदेश निरस्त किया गया। बीजापुर में युक्तियुक्तकरण के बाद पदस्थ किए गए शिक्षकों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने मिलकर नई जगहों पर संलग्न कर दिया। इसमें जिले के कलेक्टर संबित मिश्रा ने भी सहमति दी थी। बस्तर के संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय ने भी इस बदलाव को अनुचित बताया और राज्य सरकार को सूचित किया है। इस संबंध में बीजापुर के डीईओ लखनलाल धनेलिया ने बताया कि ज्यादातर महिला शिक्षक थीं, जिन्हें दूरस्थ और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पदस्थ किया गया था। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर की सहमति से यह संशोधन किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।