कोरबा समेत पूरे प्रदेश में ठप हुए राजस्व कार्य, पटवारियों की हड़ताल से अटके आय-जाति प्रमाण पत्र और गिरदावरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर कोरबा जिले सहित प्रदेशभर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पीवी ऐप (फसल भौतिक सत्यापन ऐप) में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण नहीं होने तथा पटवारियों के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में पटवारियों ने काम बंद कर दिया है।

इससे डिजिटल क्राप सर्वे, गिरदावरी और धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है। धान खरीदी शुरू होने से पहले कामकाज ठप होने से प्रशासन के सामने भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हड़ताल कर रहे पटवारी संघ के अध्यक्ष मिथलेश वर्मा का कहना है कि वे डिजिटल कार्यप्रणाली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पीवी ऐप में नेटवर्क की समस्या, डेटा सिंक नहीं होने और बार-बार एरर आने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के कारण निर्धारित समय में काम पूरा करने में परेशानी हो रही है।