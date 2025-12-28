Korba News: कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाला मामले में नया खुलासा, 3 और आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में अदाणी पावर को ट्रांसपोर्ट किए जा रहे कोयले की खेप में हेराफेरी के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। दीपका थाना क्षेत्र में सामने आए इस संगठित कोयला हेराफेरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। जांच तेज होने के साथ ही इस पूरे खेल में और भी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की स्थानीय खदानों से अदाणी पावर की साइडिंग जयरामनगर भेजी जाने वाली कोयले की खेप को योजनाबद्ध तरीके से बीच रास्ते में ही दूसरे डिपो में भेज दिया जाता था। इस हेराफेरी को एक सुव्यवस्थित सिस्टम के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिससे अदाणी पावर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
मामले की भनक लगने पर अडाणी पावर प्रबंधन ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें कोयले की गड़बड़ी उजागर हुई। इसके बाद कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा दीपका पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। शुरुआती जांच में तीन ट्रेलर जब्त किए गए, जबकि आगे की कार्रवाई में तीन और ट्रेलर पुलिस के कब्जे में लिए गए। प्रारंभिक जांच में लगभग 355 टन कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है।
पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कोयला हेराफेरी के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार कर रखा था। इस नेटवर्क में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के लोग शामिल थे। शातिर तरीके से ट्रेलरों में लगे जीपीएस सिस्टम को हटाकर या उससे छेड़छाड़ कर कोयले की खेप को निर्धारित गंतव्य के बजाय अन्य स्थानों पर भेजा जाता था।
पुलिस की हालिया कार्रवाई में एक सुपरवाइजर, पेट्रोलिंग टीम का एक कर्मी और जीपीएस सिस्टम हटाने वाला एक तकनीकी एक्सपर्ट गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कोयला हेराफेरी, तकनीकी उपकरणों से छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण के उजागर होने के बाद यह आशंका और मजबूत हो गई है कि कोयला चोरी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था और इसके पीछे एक पूरा संगठित गिरोह सक्रिय था। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।