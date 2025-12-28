Korba News: कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाला मामले में नया खुलासा, 3 और आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में अदाणी पावर को ट्रांसपोर्ट किए जा रहे कोयले की खेप में हेराफेरी के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। दीपका थाना क्षेत्र में सामने आए इस संगठित कोयला हेराफेरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। जांच तेज होने के साथ ही इस पूरे खेल में और भी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की स्थानीय खदानों से अदाणी पावर की साइडिंग जयरामनगर भेजी जाने वाली कोयले की खेप को योजनाबद्ध तरीके से बीच रास्ते में ही दूसरे डिपो में भेज दिया जाता था। इस हेराफेरी को एक सुव्यवस्थित सिस्टम के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिससे अदाणी पावर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।