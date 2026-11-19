नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होटलों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तेज कर दिया है। इसी कड़ी में विभागीय टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित होटल हेरिटेज इन का निरीक्षण किया। इस दौरान होटल के किचन में भारी अव्यवस्था, एक्सपायरी खाद्य सामग्री और बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए।

खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आने पर विभाग ने होटल का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की है। साथ ही व्यवस्था में सुधार होने तक किचन का संचालन बंद रखने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। खाद्य निरीक्षक विकास भगत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटल के किचन की स्थिति बेहद असंतोषजनक मिली। वहां साफ-सफाई का अभाव था और खाद्य सामग्री के रखरखाव में भी लापरवाही पाई गई। किचन में एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी हुई थी। इसके अलावा भारी मात्रा में कॉकरोच की मौजूदगी मिली, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत के लिहाज से गंभीर स्थिति है।